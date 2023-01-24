В Болгарии анонсировали проведение досрочных выборов

В Болгарии 2 апреля пройдут досрочные парламентские выборы, заявил болгарский президент Румен Радев.
«Учитывая технические предупреждения ЦИК, выборы состоятся в первый же день, когда будет возможность соблюсти закон», — цитирует его РИА Новости.
Он уточнил, что каждый гражданин должен иметь возможность выбора: проголосовать электронным или бумажным способом.
«Поэтому я издам указ о роспуске Национального собрания 3 февраля и назначу парламентские выборы на 2 апреля», — добавил Радев.
Конгресс Перу ранее проголосовал в первом чтении за проведение досрочных выборов в апреле 2024 года.