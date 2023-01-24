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48 минут назад

Президент Болгарии Радев анонсировал проведение досрочных выборов в апреле

RT на русском

В Болгарии 2 апреля пройдут досрочные парламентские выборы, заявил болгарский президент Румен Радев.

В Болгарии анонсировали проведение досрочных выборов
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Учитывая технические предупреждения ЦИК, выборы состоятся в первый же день, когда будет возможность соблюсти закон», — цитирует его РИА Новости.

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Он уточнил, что каждый гражданин должен иметь возможность выбора: проголосовать электронным или бумажным способом.

«Поэтому я издам указ о роспуске Национального собрания 3 февраля и назначу парламентские выборы на 2 апреля», — добавил Радев.

Конгресс Перу ранее проголосовал в первом чтении за проведение досрочных выборов в апреле 2024 года.

В мире,Политика,Румен Радев,ЦИК России,
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