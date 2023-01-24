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51 минуту назад

СМИ: премьер-министра Украины могут отправить в отставку

Илья Родин

Премьер-министр Украины Дениса Шмыгаля могут отправить в отставку на фоне разразившихся в стране коррупционных скандалов. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на региональные СМИ.

СМИ: премьер-министра Украины могут отправить в отставку
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Отмечается, что во вторник, 24 января, на Украине произошло несколько крупных отставок. Свои посты потеряли сотрудники офиса главы Украины Владимира Зеленского, заместители министров, губернаторы. В том числе был уволен замминистра развития общин Василий Лозинский.

Замглавы офиса президента Украины Кирилл Тимошенко подтвердил данные об увольнении

Высокопоставленный украинский чиновник рассказал журналистам, что «Лозинский считался доверенным лицом Шмыгаля. А потому это дело будет использовано для удара по премьеру».

Источник пояснил, что в результате интриг Шмыгаля могут даже отправить в отставку.

Вместе с тем, уточнил чиновник, премьер в настоящее время всеми силами стремится дистанцироваться от Лозинского, с тем, чтобы не потерять свою должность.

В мире,Политика,Денис Шмыгаль,Кирилл Тимошенко,Владимир Зеленский,
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