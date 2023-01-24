СМИ: премьер-министра Украины могут отправить в отставку

Премьер-министр Украины Дениса Шмыгаля могут отправить в отставку на фоне разразившихся в стране коррупционных скандалов. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на региональные СМИ.
Отмечается, что во вторник, 24 января, на Украине произошло несколько крупных отставок. Свои посты потеряли сотрудники офиса главы Украины Владимира Зеленского, заместители министров, губернаторы. В том числе был уволен замминистра развития общин Василий Лозинский.
Высокопоставленный украинский чиновник рассказал журналистам, что «Лозинский считался доверенным лицом Шмыгаля. А потому это дело будет использовано для удара по премьеру».
Источник пояснил, что в результате интриг Шмыгаля могут даже отправить в отставку.
Вместе с тем, уточнил чиновник, премьер в настоящее время всеми силами стремится дистанцироваться от Лозинского, с тем, чтобы не потерять свою должность.