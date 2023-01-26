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28 минут назад

Трамп заявил о риске начала ядерной войны из-за передачи Украине западных танков

Lenta.ruиещё 36

Передача Украине танков Leopard 2 и Abrams западными союзниками может спровоцировать начало ядерной войны. О таком риске предупредил бывший президент США Дональд Трамп, передает ТАСС.

Трамп заявил о риске начала ядерной войны
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Сначала танки, потом будут ядерные бомбы. Завершите эту безумную войну, сейчас же», — заявил бывший американский лидер.

По его мнению, положить конец конфликту очень просто.

Ранее в январе власти США и Германии объявили о решении отправить Киеву танки. Так, Вашингтон планирует передать 31 танк Abrams, а Берлин — 14 танков Leopard. Отмечалось также, что украинские официальные лица инициировали обсуждение плана, который предполагает передачу Киеву современных западных истребителей.

Трампу пришлось объясняться перед Ким Чен Ыном за прозвище Little Rocket Man

До этого сообщалось, что премьер-министр Великобритании Риши Сунак согласился отправить на Украину танковый эскадрон. Позже стало известно, что танки Challenger будут переданы Киеву в конце марта.

В мире,Риши Сунак,Дональд Трамп,Чен Ким,
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