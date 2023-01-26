Трамп заявил о риске начала ядерной войны

Передача Украине танков Leopard 2 и Abrams западными союзниками может спровоцировать начало ядерной войны. О таком риске предупредил бывший президент США Дональд Трамп, передает ТАСС.

«Сначала танки, потом будут ядерные бомбы. Завершите эту безумную войну, сейчас же», — заявил бывший американский лидер.

По его мнению, положить конец конфликту очень просто.

Ранее в январе власти США и Германии объявили о решении отправить Киеву танки. Так, Вашингтон планирует передать 31 танк Abrams, а Берлин — 14 танков Leopard. Отмечалось также, что украинские официальные лица инициировали обсуждение плана, который предполагает передачу Киеву современных западных истребителей.