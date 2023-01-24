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31 минуту назад

В Европарламенте готовят новый критический доклад по Сербии из-за России

Газета.Ru

В Европарламенте готовят новые критический доклад по Сербии, так как страна продолжает оставаться стороне от санкций в отношении России. Об этом говорится в проекте доклада Европарламента.

Европарламент готовит новый доклад по Сербии из-за поддержки России
Фото: Газета.RuГазета.Ru

«Вызывает сожаление то, что ключевые компоненты сербской внешней политики прямо противоречат позиции ЕС, включая подписание соглашений, которыми утверждаются совместные внешнеполитические приоритеты Сербии и России на 2023-24 годы и встречи с высокопоставленными функционерами из России, которые находятся в санкционных списках ЕС», — говорится в документе.

Уточняется, что проект должен будет пройти одобрение комитета Европарламента по иностранным делам, а затем утверждение на пленарном заседании парламента.

Ранее докладчик по Сербии в Европарламенте Владимир Бильчик говорил, что скорость евроинтеграции Сербии будет зависеть от санкций против РФ.

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