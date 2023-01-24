Европарламент готовит новый доклад по Сербии из-за поддержки России

В Европарламенте готовят новые критический доклад по Сербии, так как страна продолжает оставаться стороне от санкций в отношении России. Об этом говорится в проекте доклада Европарламента.

«Вызывает сожаление то, что ключевые компоненты сербской внешней политики прямо противоречат позиции ЕС, включая подписание соглашений, которыми утверждаются совместные внешнеполитические приоритеты Сербии и России на 2023-24 годы и встречи с высокопоставленными функционерами из России, которые находятся в санкционных списках ЕС», — говорится в документе.

Уточняется, что проект должен будет пройти одобрение комитета Европарламента по иностранным делам, а затем утверждение на пленарном заседании парламента.