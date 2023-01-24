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10 минут назад

В Грузии назвали "позорной спекуляцией" заявление посольства Украины об эвакуации

Газета.Ru

Председатель правящей партии «Грузинская мечта — Демократическая Грузия» Ираклий Кобахидзе назвал позорной спекуляцией заявление временного поверенного в делах Украины в Грузии Андрея Касьянова о том, что в случае возобновления прямого авиасообщения с Россией из страны могут эвакуировать украинских граждан.

В Грузии назвали "позорной спекуляцией" заявление посольства Украины
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Как отметил Кобахидзе, всем очевидно, что возобновление полетов не имеет ничего общего с притоком россиян в Грузию. По его словам, страна уже прошла через три спекулятивные кампании на этот счет: в марте, в летний сезон и после объявления в России частичной мобилизации.

«Никаких рисков не было создано для безопасности нашей страны, в том числе для безопасности проживающих в нашей стране украинцев. Все это было позорной спекуляцией и, конечно, сегодняшнее заявление Касьянова тоже позорная спекуляция», — подчеркнул Кобахидзе.

По его словам, украинцам потребовалась бы эвакуация, если бы Грузия отправила на Украину зенитные ракетные комплексы «Бук», что стало бы прямым включением страны в военный конфликт.

Ранее временный поверенный по делам Украины в Грузии Андрей Касьянов заявил, что украинские власти допускают возможность эвакуации граждан из Грузии после возобновления авиационного сообщения между Тбилиси и Москвой.

По его словам, эвакуация произойдет, если украинцам в Грузии будет что-то угрожать из-за массового наплыва россиян.

В мире,Андрей Касьянов,Ираклий Кобахидзе,
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