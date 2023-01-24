МИД Украины предостерег Белоруссию от «агрессивных планов»

Представитель МИД Украины Олег Николенко предостерёг Белоруссию от «агрессивных планов» в отношении Киева. Об этом сообщает РИА «Новости».
Он также подтвердил отсутствие таковых у Киева в отношении Минска. «Украина предостерегает Минск от любых возможных дальнейших агрессивных планов. Со своей стороны подтверждаем отсутствие каких-либо агрессивных намерений в отношении Беларуси», – сказал он. Кроме того, Николенко добавил, что у Украины имеется чёткий план на случай усиления угрозы со стороны Минска.
Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что власти Украины предложили ему заключить пакт о ненападении.
«Не знаю, зачем это украинцам. С одной стороны, просят нас, чтобы мы ни в коем случае не воевали с Украиной, чтобы наши войска туда не двигались. Пакт о ненападении предлагают заключить. А с другой стороны, готовят эту гремучую смесь и вооружают их [боевиков]», – заявил он.