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11 минут назад

МИД Украины предостерег Белоруссию от «агрессивных планов»

Елена Прошина

Представитель МИД Украины Олег Николенко предостерёг Белоруссию от «агрессивных планов» в отношении Киева. Об этом сообщает РИА «Новости».

МИД Украины предостерег Белоруссию от «агрессивных планов»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Он также подтвердил отсутствие таковых у Киева в отношении Минска. «Украина предостерегает Минск от любых возможных дальнейших агрессивных планов. Со своей стороны подтверждаем отсутствие каких-либо агрессивных намерений в отношении Беларуси», – сказал он. Кроме того, Николенко добавил, что у Украины имеется чёткий план на случай усиления угрозы со стороны Минска.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что власти Украины предложили ему заключить пакт о ненападении.

«Не знаю, зачем это украинцам. С одной стороны, просят нас, чтобы мы ни в коем случае не воевали с Украиной, чтобы наши войска туда не двигались. Пакт о ненападении предлагают заключить. А с другой стороны, готовят эту гремучую смесь и вооружают их [боевиков]», – заявил он.

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