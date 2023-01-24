В Чехии призвали подойти к санкциям против России творчески

Европейский союз (ЕС) должен найти новые творческие пути, усиливающие антироссийские санкции, чтобы уменьшить способности России производить оружие. Об этом заявил глава МИД Чехии Ян Липавский, передает Reuters.

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По словам министра, европейским странам необходимо ужесточить санкции, чтобы закрыть возможности для их обхода, а также нацелиться на российские пропагандистские агентства.

При этом, Липавский отметил, что возражение Бельгии и Венгрии против запрета торговли алмазами и сотрудничества с Россией в области ядерной энергетики доказывает, что Евросоюз не сможет достичь единодушия в принятии мер.

Глава МИД Также поддержал увеличение финансирования ЕС для вооружении Украины.