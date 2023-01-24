СМИ: в Киеве объявлена воздушная тревога

Воздушная тревога объявлена в столице Украины и в Киевской области. Об этом сообщает РИА Новости.

По данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, сирены включились в Киеве в 14.36 (15.36 мск).

«Воздушная тревога Киевской области. Следите за последующими сообщениями», - говорится в сообщении в Telegram-канале Киевской областной военной администрации.

Регулярные удары по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины приводятся российскими войсками с 10 октября 2022 года. Они начались после теракта на Крымском мосту, за которым, по данным ФСБ, стоят украинские спецслужбы.