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21 минуту назад

СМИ: в Киеве объявлена воздушная тревога

Алиса Селезнёва

Воздушная тревога объявлена в столице Украины и в Киевской области. Об этом сообщает РИА Новости.

СМИ: в Киеве объявлена воздушная тревога
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

По данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, сирены включились в Киеве в 14.36 (15.36 мск).

«Воздушная тревога Киевской области. Следите за последующими сообщениями», - говорится в сообщении в Telegram-канале Киевской областной военной администрации.

Регулярные удары по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины приводятся российскими войсками с 10 октября 2022 года. Они начались после теракта на Крымском мосту, за которым, по данным ФСБ, стоят украинские спецслужбы.

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