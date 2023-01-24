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26 минут назад

Вучич: Сербия не давала согласия на предложения Запада по Косово

Газета.Ru

Президент Сербии Александр Вучич заявил, что власти страны не согласились на предложения Запада по урегулированию ситуации вокруг непризнанного Косово.

Вучич: Сербия не давала согласия на предложения Запада по Косово
Фото: Газета.RuГазета.Ru

"Нам нужен мир и ответственный подход. Людям не о чем беспокоиться, потому что мы ничего не подписывали, и у нас нигде нет нашего согласия", - написал он в Twitter.

По его мнению, Сербии потребуется "больше усилий, работы и энергии, прежде всего единства".

Ранее Вучич в ходе обращения к нации заявил, что не исключает вероятность ухода в отставку, если это сможет спасти страну. Он также заявил, что конфликт на Украине стал причиной колоссального давления Запада на Сербию.

Президент Сербии также отметил, что Белград находится "у всех на виду" из-за отказа ввести санкции против России.

Вучич сообщал также, что Запал угрожал Сербии отзывом инвестиций, отзывом безвизового режима с ЕС и приостановкой евроинтеграции, если Белград не согласиться признать независимость Косово.

В мире,Александр Вучич,ЕС,
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