На Украине продолжатся отставки чиновников, так как увольнение замглавы офиса президента Кирилла Тимошенко после обвинений со стороны США в тотальной коррупции устроит Вашингтон лишь на первом этапе. Об этом заявил бывший посол Луганской народной республики (ЛНР) в Москве Родион Мирошник, передает ТАСС.

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«Если кто-то верит, что Тимошенко был единственным тайным коррупционером в офисе ЗелеЗеленского, - это святая наивность. Он — козел отпущения», — заявил Мирошник.

По его словам, в обязанности Тимошенко входила выемка средств для президента Украины Владимира Зеленского и главы офиса президента Андрея Ермака. Соответствующие схемы, отметил Мирошник, готовили Ермак и министр обороны Украины.