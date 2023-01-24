КНР заподозрили в слежке за британцами

Китай имеет возможность следить за жителями Великобритании, используя микрочипы, встроенные в автомобили, бытовую технику и лампочки. На это обратила внимание газета The Telegraph, пишут «Известия».

По данным издания, сославшегося на правительство страны, министров предупредили, что у КНР есть возможность шпионить за миллионами людей в Британии, используя микрочипы. При этом собранные данные якобы передают по сети 5G.

Благодаря этой информации Китай может отслеживать перемещения людей, оружия и припасов, а также заниматься промышленным шпионажем, отмечается в статье.

В отчете консалтинговой компании OODA, на который ссылается газета, говорится о том, что британские министры пока не осознали угрозу, которую представляет «повсеместное присутствие» модулей, известных как сотовые IoT. Однако уже звучат призывы их запретить.