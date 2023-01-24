КНР заподозрили в слежке за британцами

Китай имеет возможность следить за жителями Великобритании, используя микрочипы, встроенные в автомобили, бытовую технику и лампочки. На это обратила внимание газета The Telegraph, пишут «Известия».
По данным издания, сославшегося на правительство страны, министров предупредили, что у КНР есть возможность шпионить за миллионами людей в Британии, используя микрочипы. При этом собранные данные якобы передают по сети 5G.
Благодаря этой информации Китай может отслеживать перемещения людей, оружия и припасов, а также заниматься промышленным шпионажем, отмечается в статье.
В отчете консалтинговой компании OODA, на который ссылается газета, говорится о том, что британские министры пока не осознали угрозу, которую представляет «повсеместное присутствие» модулей, известных как сотовые IoT. Однако уже звучат призывы их запретить.
Ранее газета i сообщила о том, что китайский датчик слежения обнаружили в одном из автомобилей, используемом членами британского правительства и высокопоставленными дипломатами страны. На фоне этого экс-глава правящей Консервативной партии Великобритании Иэн Дункан Смит призвал власти страны признать Китай «угрозой» для государства.