В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
0° в 
USD 68.63EUR 74.73
Войти в почту
4 минуты назад

КНР заподозрили в слежке за британцами

Алиса Селезнёва

Китай имеет возможность следить за жителями Великобритании, используя микрочипы, встроенные в автомобили, бытовую технику и лампочки. На это обратила внимание газета The Telegraph, пишут «Известия».

КНР заподозрили в слежке за британцами
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

По данным издания, сославшегося на правительство страны, министров предупредили, что у КНР есть возможность шпионить за миллионами людей в Британии, используя микрочипы. При этом собранные данные якобы передают по сети 5G.

Благодаря этой информации Китай может отслеживать перемещения людей, оружия и припасов, а также заниматься промышленным шпионажем, отмечается в статье.

В отчете консалтинговой компании OODA, на который ссылается газета, говорится о том, что британские министры пока не осознали угрозу, которую представляет «повсеместное присутствие» модулей, известных как сотовые IoT. Однако уже звучат призывы их запретить.

Ранее газета i сообщила о том, что китайский датчик слежения обнаружили в одном из автомобилей, используемом членами британского правительства и высокопоставленными дипломатами страны. На фоне этого экс-глава правящей Консервативной партии Великобритании Иэн Дункан Смит призвал власти страны признать Китай «угрозой» для государства.

В мире,Консервативная партия,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители