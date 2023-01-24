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1 час назад

Metropol: Киев скрывает вагоны с погибшими солдатами на границе с Венгрией

Газета.Ruиещё 2

Киев скрывает тела погибших солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ) в вагонах-рефрижераторах на границе с Венгрией. Об этом пишет газета Metropol.

Metropol: Киев скрывает вагоны с погибшими солдатами на границе с Венгрией
Фото: Evgeniy Maloletka/APEvgeniy Maloletka/AP

По данным издания, украинские власти считают похороны военных политическим вопросом и контролируют, с какой скоростью и в какой очередности сообщать родственникам о смерти солдат.

"Всего в нескольких сотнях метров от венгерской границы, в тщательно охраняемой и изолированной части железнодорожного узла, тела сотен солдат хранятся украинскими властями в специально предназначенном для этого рефрижераторном вагоне. Солдаты мертвы уже несколько недель, а в некоторых случаях и больше месяца, но родственники до сих пор не могут их похоронить", - говорится в публикации.

Автор статьи добавляет, что в сутки из рефрижераторов извлекают четыре-пять тел, при этом не всегда в порядке смерти солдат.

Ранее Минобороны РФ сообщало о поражении бригады ВСУ в районе Северска.

В мире,Минобороны России,
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