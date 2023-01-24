Metropol: Киев скрывает вагоны с погибшими солдатами на границе с Венгрией

"Всего в нескольких сотнях метров от венгерской границы, в тщательно охраняемой и изолированной части железнодорожного узла, тела сотен солдат хранятся украинскими властями в специально предназначенном для этого рефрижераторном вагоне. Солдаты мертвы уже несколько недель, а в некоторых случаях и больше месяца, но родственники до сих пор не могут их похоронить", - говорится в публикации.