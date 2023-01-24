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28 минут назад

Еще один заместитель министра на Украине подал в отставку

Елена Прошина

Заместитель министра развития общин, территорий и инфраструктуры Украины Иван Лукеря сообщил в своих соцсетях, что подал в отставку. Об этом пишет «Газета.ру».

Еще один заместитель министра на Украине подал в отставку
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Решение мной было принято в начале года, однако, к сожалению, ввиду политических и бюрократических обстоятельств юридическое оформление выпало на эту неделю. К сожалению», — заявил Лукеря.

Ранее сегодня стало известно, что заместитель министра обороны Украины Вячеслав Шаповалов и заместитель генпрокурора Украины Алексей Симоненко также подали в отставку.

Отмечается, что Шаповалов, отвечавший за материально-техническое обеспечение ВСУ, решил уйти с должности после публикаций СМИ о закупке продуктов по завышенным ценам. В свою очередь, Симоненко написал прошение после публикации о том, что на новогодних каникулах он провел 10 дней в испанской Марбелье, несмотря на военное положение и запрет покидать страну.

Также 22 января стало известно, что правительство Украины уволило подозреваемого в коррупции заместителя министра развития инфраструктуры Василия Лозинского. Его обвинили во взятке в $400 тыс.

В мире,Вячеслав Шаповалов,Правительство Украины,
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