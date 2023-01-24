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35 минут назад

В Молдавии ликвидировали канал по вывозу мужчин с Украины

ТАСС

Сотрудники правоохранительных органов Молдавии ликвидировали канал незаконной переправки мужчин с Украины в страны Евросоюза.

В Молдавии ликвидировали канал по вывозу мужчин с Украины
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Задержаны члены преступной группы, которые организовали незаконную переправку граждан с Украины в страны Евросоюза через территорию Республики Молдова", - информирует во вторник пресс-служба полиции. Там сообщили, что мужчин переправляли на лодке через Днестр, затем организовывался их выезд в ЕС. За свои услуги преступники брали от $7 500 с человека, уточнили в полиции.

По данному делу задержаны восемь предполагаемых членов преступной группы. В операции принимали участие сотрудники Прокуратуры по борьбе с организованной преступностью и особым делам, Национального управления расследований, а также Пограничной полиции.

Ранее власти Молдавии упростили въезд для беженцев из Украины, которые могут пользоваться просроченными удостоверениями личности при пересечении границы, а также другими льготами. По данным пограничной службы Молдавии, с начала специальной военной операции в страну въехало свыше 600 тыс. украинских беженцев. Большая их часть направилась в страны ЕС, в республике осталось около 80 тыс. человек, ряд из которых обратились за убежищем.

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