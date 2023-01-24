В Бундестаге раскритиковали Шольца за «упрямство»

«В правительстве существует глубокий раскол: канцлер и Социал-демократическая партия яростно сопротивляются поставкам адекватного и очень необходимого оружия, такого как Leopard 2, чтобы обеспечить Украине победу, а два других партнера по коалиции, "зеленые" и либералы, уже давно выступают за поставки оружия», — рассказал он.