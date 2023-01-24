Во Львовской области Украины вновь ввели аварийные отключения света

«Во Львовской области из-за превышения лимитов потребления ввели аварийные отключения электроэнергии. Такие отключения были введены оперативно, чтобы стабилизировать ситуацию в энергосистеме. График почасовых отключений... пока не действует», — отметил Козицкий.