Обзор иноСМИ: особенность российского "Терминатора" и дедолларизация двух стран

Рамблер проверил, что пишут сегодня зарубежные СМИ, и отобрал самые важные и интересные материалы. Читайте дайджест и подписывайтесь на Рамблер в соцсетях: ВКонтакте, Одноклассники.

Фото: ТАСС ТАСС

Hürriyet: Турция заморозит заявку Швеции в НАТО до мая

Видео дня

Турецкая газета Hürriyet рассказала, что Анкара не изменит свою позицию по членству Швеции в НАТО как минимум до президентских выборов, которые пройдут в мае 2023 года. После сожжения Корана на акции перед турецким посольством в Стокгольме глава Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что шведам не стоит ждать от Анкары «какой-либо благосклонности» по НАТО.

Hürriyet подчеркивает, что Турция все еще может одобрить заявку Швеции, но только после выборов и в случае, если Стокгольм выполнит все договоренности, в том числе закроет все организации, связанные с Рабочей партией Курдистана (в Анкаре ее считают террористической) и выдаст граждан, которых в Турции считают террористами.

«Украинский кризис спутал карты в Арктике»

Россия, важнейший игрок в Арктике, владеющий почти половиной полярной территории и 24 тысячами километров береговой линии, сократила военную активность в регионе на фоне украинского кризиса. Как пишет Le Monde, в то же время все члены Арктического совета, кроме России, приостановили свое участие во всех заседаниях организация.

Арктический совет (Россия, США, Канада, Дания, Финляндия, Швеция, Исландия и Норвегия) продолжал работу даже во время американского вторжения в Ирак и присоединения Крыма к РФ, занимаясь вопросами экологии, экономики и социального развития Арктики, напоминает Le Monde. Украинский кризис «спутал карты» работы совета, но РФ действует осторожно. Российский военный флот не снизил свой потенциал в Северном Ледовитом океане, но его активность ниже обычной - «очевидно, что русские стремятся снизить напряженность», заявил газете норвежский дипломат.

Бразилия и Аргентина готовятся к дедолларизации

Бразилия и Аргентина стремятся к большей экономической интеграции, включая введение единой валюты, заявили президент Бразилии Луис Инасио Лула да Силва и глава Аргентины Альберто Фернандес в совместной статье. Financial Times отмечает, что единая валюта призвана снизить зависимость стран от доллара и стимулировать региональную торговлю.

По данным FT, будущая валюта получила рабочее название «сур» («юг»). Политики Аргентины и Бразилии обсуждали идею создания единой валюты еще в 2019 году, но столкнулись с противодействием со стороны Центрального банка Бразилии. Лула да Силва выбрал Аргентину для своей первой международной поездки с момента вступления в должность президента. Визит также знаменует возвращение Бразилии в Сообщество государств Латинской Америки и Карибского бассейна (CELAC), из которого страна вышла в 2019 году по приказу Болсонару, недовольного присутствием там Кубы и Венесуэлы.

«Почему Германия тянет с танками»

После поражения нацизма во Второй мировой войне Германия посвятила себя продвижению мира и интеграции в европейский и трансатлантический порядок безопасности, именно поэтому сейчас Берлин не спешит с поставками танков Украине, пишет The New York Times.

Германия построила свою послевоенную экономику на дешевой российской энергии и «аполитичной торговле» с Центральной и Восточной Европой, а также с СССР и Китаем, полагая, что торговля ведет к переменам, каким-то образом смягчая авторитарные режимы. Украинский кризис бросил вызов такому подходу. Однако опросы общественного мнения в Германии показывают, что половина немцев не хочет отправки танков на Украину. Американский эксперт по Германии Стивен Сокол заявил NYT, что немцы крайне болезненно относятся к поставкам оружия в регионы, где Германия когда-то убила миллионы людей, - в Россию и на Украину.

«Российский "Терминатор" - следующий этап эволюции танков»

Новая российская боевая машина поддержки танков «Терминатор» может стать новым этапом танковой эволюции, пишет в своей колонке для Forbes Дэвид Хэмблинг. По его мнению, в современных конфликтах танки по-прежнему остаются полезным средством для штурма, но танковая пушка, крупнокалиберное орудие для поражения тяжелобронированных машин, может оказаться не тем, что нужно.