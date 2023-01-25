Столтенберг: альянс "не был и не будет" стороной конфликта на Украине

НАТО не является и не намерен становиться стороной конфликта на Украине . Об этом заявил в интервью газете Die Welt генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг , слова которого приводит ТАСС.

«НАТО не является и не будет воюющей стороной», — подчеркнул Столтенберг, поясняя, что альянс «не направляет на Украину свои войска или самолеты».

Ранее в МИД России заявили, что рассуждения о красных линиях остались в прошлом, комментируя слова первого заместителя постпреда РФ при ООН Дмитрия Полянского о том, что Запад пересек «еще не все красные линии».

Дипломат говорил, что НАТО и западные страны фактически вовлечены в конфликт на Украине, но еще не пересекли все красные линии. Он напомнил, что Россия является ядерной державой, и при стремлении обострить конфликт с такими странами стараются просчитывать все варианты. В то же время Полянский подчеркнул, что Россия не хочет прямого столкновения с НАТО, и по ту сторону делают аналогичные заявления.