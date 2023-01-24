На Украине назвали ЧВК «Вагнер» «уникальной угрозой»

Украинская разведка считает российскую ЧВК «Вагнер» «уникальной угрозой». Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на попавший в его распоряжение отчет разведки о боях в районе Артемовска.

Так, в отчете от декабря 2022 года указывается, что бойцы «Вагнера» не отступают с позиций без приказа, а также не забирают раненных с поля боя самостоятельно, так как их основной задачей является продолжение наступления.