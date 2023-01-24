Азербайджан отреагировал на создание миссии ЕС в Армении

Азербайджан надеется, что новая миссия Евросоюза в Армении не будет использована для подрыва процесса нормализации армяно-азербайджанских отношений. Об этом говорится в заявлении, опубликованном в Telegram-канале МИД Азербайджана.

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Ранее стало известно, что ЕС намерен отправить в Армению гражданскую мониторинговую миссию (EUMA), основной задачей которой должно стать патрулирование приграничной территории. Первоначальный мандат миссии будет действовать два года.

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В МИД Азербайджана отметили, что в Баку «приняли к сведению» решение Совета ЕС о создании миссии.

«Развертывание миссии ЕС в Армении должно быть обеспечено должным образом с учетом легитимных интересов Азербайджана, и осуществляться таким образом, чтобы не подрывать взаимное доверие», - говорится в заявлении внешнеполитического ведомства.

При этом в Азербайджане выразили надежду, что нынешняя миссия не повторит ошибок предыдущей, деятельность которой сопровождалась «серьезным противоречиями с достигнутыми соглашениями» и повлияла «на общее доверие к надежности и прозрачности процесса принятия решений в рамках ЕС».

«Злоупотребление существованием миссии ЕС против существующих механизмов диалога опасно, и этого следует избегать», - подчеркивается в комментарии МИД Азербайджана.

Ранее Армения и Азербайджан согласились на размещение гражданской миссии ЕС вдоль своих границ. Соглашение было достигнуто после того, как президент Азербайджана Ильхам Алиев, премьер-министр Армении Никол Пашинян, французский лидер Эммануэль Макрон и глава Совета ЕС Шарль Мишель встретились в 6 октября 2022 года в Праге. Гражданская миссия ЕС началась в октябре. Ее целью было заявлено определение положения и направления госграницы путем переговоров.

Напомним, что осенью 2020 года резко обострилась ситуация в Нагорном Карабахе. На линии соприкосновения войск начались бои. Ереван и Баку дважды достигали соглашения о прекращении огня, однако оно нарушалось. В итоге власти двух стран договорились прекратить боевые действия, Россия выступила посредником на переговорах, после чего направила своих миротворцев в регион.