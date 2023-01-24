Принц Гарри заработал $36 млн на мемуарах о королевской семье

Книга мемуаров принца Гарри «Запасной» еще до поступления на полки книжных магазинов получила скандальную славу. Фрагменты книги, появившиеся в Сети, взбудоражили общество. Об этом сообщает издание «Дни.ру».

Обиженный на титулованных родственников принц Гарри решил продемонстрировать общественности все нелицеприятные подробности жизни Британской Королевской Семьи. При этом он неплохо заработал – $36 млн. Как выяснилось, $20 млн герцог Сассекский получил до публикации в качестве аванса, а еще $16 млн поступили ему на счет как процент с продаж.