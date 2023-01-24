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30 минут назад

Принц Гарри заработал $36 млн на мемуарах о королевской семье

Вести Подмосковья

Книга мемуаров принца Гарри «Запасной» еще до поступления на полки книжных магазинов получила скандальную славу. Фрагменты книги, появившиеся в Сети, взбудоражили общество. Об этом сообщает издание «Дни.ру».

Принц Гарри заработал $36 млн на мемуарах о королевской семье
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Обиженный на титулованных родственников принц Гарри решил продемонстрировать общественности все нелицеприятные подробности жизни Британской Королевской Семьи. При этом он неплохо заработал – $36 млн. Как выяснилось, $20 млн герцог Сассекский получил до публикации в качестве аванса, а еще $16 млн поступили ему на счет как процент с продаж.

При этом воспоминания принца Гарри «Запасной» стали бестселлером в Великобритании. К тому же, представителями книги рекордов Гиннеса книга объявлена «самым продаваемым изданием», которое сумел обогнать только «Гарри Поттер».

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