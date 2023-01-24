Глава МИД Финляндии Пекка Хаависто заявил, что заявку страны в НАТО могут рассмотреть отдельно от Швеции, если возникнет такая необходимость. Об этом сообщает Yle.
Это стало возможным, так как Турция согласилась поддержать их вступление в альянс. Страны подписали меморандум, в котором Хельсинки и Стокгольм обязались учитывать интересы Анкары.
Среди требований Турции - принятие законов о поддержке Анкары в борьбе с терроризмом, закрытие всех организаций, связанных с Рабочей партией Курдистана (в Анкаре ее считают террористической), и выдача граждан, которых власти Турции считают террористами.
21 января 2023-го у турецкого посольства в Стокгольме прошла согласованная акция протеста, в ходе которой ультраправый политик Расмус Палудан сжег Коран. Глава МИД Швеции Тобиас Бильстрем объяснил, что акцию разрешили, так как свобода выражения мнений - часть шведской демократии.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган после этого заявил, что шведам не стоит ждать от Анкары «какой-либо благосклонности» по членству в НАТО.
Глава финского МИД подчеркнул, что «с точки зрения безопасности» предпочтительным вариантом остается одновременное вступление Финляндии и Швеции в НАТО.
В то же время Хаависто подчеркнул, что Финляндии придется рассмотреть продвижение своей заявки в альянс в одиночку, если у Швеции с этим будут проблемы.
Однако пока слишком рано занимать позицию по этому вопросу, заключил Хаависто.