Иран введет ответные санкции против ЕС и Великобритании

Тегеран намерен ввести ответные санкции против Евросоюза и Великобритании. Об этом говорится в заявлении официального представителя МИД Ирана Насера Канаани.

Фото: Телеграм-канал «MFAIran» Телеграм-канал «MFAIran»

Он резко осудил действия Брюсселя и Лондона по введению санкций против ряда иранских физических и юридических лиц.

"Действия Европейского Союза и Великобритании являются признаком их неспособности понять реалии Ирана", - говорится в заявлении.

Канаани подчеркнул, что санкции не повлияют на "решимость иранского народа бороться с иностранным вмешательством и заговорами".

"Вскоре Иран объявит список новых санкций против нарушителей прав человека и пропагандистов терроризма в Евросоюзе и Англии", - добавил он.

Накануне стало известно, что Великобритания ввела санкции в отношении иранского народного ополчения "Басидж" и его кооперативного фонда. Кроме того, санкции введены в отношении членов командования Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана), одного из заместителей генерального прокурора Ирана Мохаммада Джафара Монтазери и одного из генералов иранской армии.