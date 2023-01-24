В Британии озвучили лучший выход для Украины

Британская журналистка Шерелл Джейкобс заявила в своей статье для The Telegraph, что лучшим исходом кризиса для Украины стал бы «тупик» и возможность сохранить ее нынешние границы.

Джейкобс считает, что президент РФ Владимир Путин способен «победить либеральный порядок» и, более того, «возможно, он уже победил».

По мнению журналистки, западным странам не хочется признавать, что Украина не находится на пути к победе. Пока Запад колеблется с поставками танков Киеву, президенту Украины Владимиру Зеленскому не хватает оружия, чтобы нанести удар, подчеркнула она.

Лучшим вариантом для Украины Джейкобс назвала «катастрофический тупик», заморозку конфликта, а худшим - решительный российский прорыв. Хотя у Украины достаточно людей и мотивации, российские военные обладают превосходными запасами оружия и боеприпасов, подчеркнула журналистка.

По ее мнению, сложившаяся ситуация делает нынешнюю стратегию Запада все более несостоятельной, а стремление западных стран изолировать и уничтожить российскую экономику провальным: у России рекордное положительное сальдо торгового баланса благодаря продаже энергоресурсов по более высоким ценам.

В заключение Джейкобс отметила, что в украинском кризисе есть составляющие «вечного» конфликта.

Глава Евросовета Шарль Мишель ранее заявил, что ближайшие две-три недели станут решающими для украинского кризиса. Он подчеркнул, что ЕС должен предоставить Украине танки, в которых она нуждается, прямо сейчас.

Британия уже согласовала передачу Украине 14 танков Challenger 2, а Польша хочет отправить в страну свои танки Leopard 2 немецкого производства, если Берлин даст на это разрешение.