В США нашли доказательство тайной поддержки России со стороны Китая

Администрация президента США Джо Байдена предъявила правительству Китая доказательства того, что некоторые китайские государственные компании могут оказывать помощь России по линии конфликта на Украине. Вашингтон пытается выяснить, знает ли Пекин об этой деятельности, и требует объяснений. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с вопросом.

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Они отказались уточнить, в чем именно заключается поддержка, но отметили: она состоит из «нелетальной военной и экономической помощи». При этом введенные целым рядом стран санкции не препятствуют оказанию такой поддержки.

Найденные доказательства администрация Байдена считает прямым свидетельством того, что Китай не является нейтральной стороной конфликта.