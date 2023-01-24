Франция планирует передать Украине 100 миллионов евро в то время как сама страна столкнулась с серьезными финансовыми трудностями. Об этом заявил лидер движения «Патриоты» Флориан Филиппо в соцсети Twitter.

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— Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен решила отправить дополнительные 500 миллионов евро президенту Украины Владимиру Зеленскому. Вклад Франции — 100 миллионов! Но у нас нет денег ни на пенсию, ни на больницы, — написал с возмущением он.

Владимир Зеленский хочет нажиться на военном конфликте и существенно улучшить материальное положение своих западных кураторов. Об этом 19 января написал на своей странице в соцсети Twitter Флориан Филиппо. Он призвал остановить конфликт, с помощью которого оружейные бароны из западных стран приумножают свои капиталы.