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43 минуты назад

В Пентагоне заявили о намерении сохранять темп накачивания Украины оружием

Елена Прошина

Украинским союзникам необходимо не снижать темпов поставок вооружения Киеву, сообщает РИА новости со ссылкой на заявление высокопоставленного представителя Пентагона.

В Пентагоне заявили о намерении сохранять темп накачивания Украины оружием
Фото: ТАССТАСС

По его словам, это связано с тем, что момент для этого сейчас не подходящий.

«Россия стремится к перегруппировке, пополнению рядов и перевооружению. Сейчас неподходящий момент для замедления, когда речь идет о поддержке обороны Украины», — заявил он.

Как отметил представитель Министерства обороны Соединенных Штатов, в текущих условиях американские власти не будут останавливать поставки оружия Украине и продолжат как можно более оперативно «тренировать и вооружать» украинскую сторону, поскольку обстановка на поле оценивается как «подвижная».

Подчеркивается, что именно командование Украины выполняет планирование военных операций для их дальнейшей реализации.

«Они осуществляют планирование и исполнение своих операций. Они решают, когда и как они будут проводить их контроперации», — подтвердил представитель Минобороны США.

Ранее генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг заявил, что союзники по НАТО и Евросоюзу в значительной мере истощили свои военные запасы в связи с предоставлением помощи вооружениями Украине.

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