В США нашли, куда отправить американские танки вместо Украины

Властям Соединенных Штатов необходимо отправить танки Abrams на Тайвань вместо Украины, сообщил обозреватель Wall Street Journal Дэниел Самет.

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«Украина — это пример провала сдерживания, а Тайвань гораздо важнее для нашей безопасности и благополучия. Все танки, которые мы можем выделить, должны отправиться в Тайбэй», — говорится в статье.

По мнению Самета, геополитический центр тяжести и большая часть интересов Вашингтона сосредоточены в Индо-Тихоокеанском регионе. Журналист отметил, что в Республиканской партии обеспокоены тем, что США делают недостаточно для борьбы с Китаем. Поэтому поставка американских танков Киеву стала бы ошибкой.

Отмечается, что Тайвань находится под постоянной угрозой китайского вторжения и нуждается в современном оружии для сдерживания Пекина. Вот почему администрация бывшего президента США Дональда Трампа согласилась продать Тайбэю 108 танков «Абрамс», но большинство из них не прибудет до 2024 и 2025 годов.