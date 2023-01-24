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22 минуты назад

В США нашли, куда отправить американские танки вместо Украины

Елена Прошина

Властям Соединенных Штатов необходимо отправить танки Abrams на Тайвань вместо Украины, сообщил обозреватель Wall Street Journal Дэниел Самет.

В США нашли, куда отправить американские танки вместо Украины
Фото: ТАССТАСС

«Украина — это пример провала сдерживания, а Тайвань гораздо важнее для нашей безопасности и благополучия. Все танки, которые мы можем выделить, должны отправиться в Тайбэй», — говорится в статье.

По мнению Самета, геополитический центр тяжести и большая часть интересов Вашингтона сосредоточены в Индо-Тихоокеанском регионе. Журналист отметил, что в Республиканской партии обеспокоены тем, что США делают недостаточно для борьбы с Китаем. Поэтому поставка американских танков Киеву стала бы ошибкой.

Отмечается, что Тайвань находится под постоянной угрозой китайского вторжения и нуждается в современном оружии для сдерживания Пекина. Вот почему администрация бывшего президента США Дональда Трампа согласилась продать Тайбэю 108 танков «Абрамс», но большинство из них не прибудет до 2024 и 2025 годов.

Ранее телеканал Sky News Arabia сообщил, что в США демократы и республиканцы поддерживают тесную связь с Советом национальной безопасности страны. Они хотят отправить танки Abrams на Украину до конца зимы. Пентагон пытается давить на президента Джо Байдена, чтобы он отправил часть Abrams одновременно с поставками немецких Leopard Киеву.

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