США ожидают вступления Финляндии и Швеции в НАТО, несмотря на заявления Эрдогана

Власти Соединенных Штатов считают, что вступление Швеции и Финляндии в Североатлантический альянс состоится, несмотря на заявления турецкого лидера Тайипа Эрдогана о том, что Стокгольму не стоит больше ждать поддержки его заявки со стороны Анкары на фоне скандальных акций с сожжением Корана напротив посольства Турции, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер.

Фото:

По ее словам, в Вашингтоне согласны со словами главы правительства Швеции Ульфа Кристерссона о том, что произошедшее в Стокгольме было «актом глубокого неуважения» к мусульманам.

«Мы продолжаем ожидать того, что НАТО официально примет Финляндию и Швецию в качестве членов», — отметила Жан-Пьер.