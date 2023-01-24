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24 минуты назад

США ожидают вступления Финляндии и Швеции в НАТО, несмотря на заявления Эрдогана

Елена Прошина

Власти Соединенных Штатов считают, что вступление Швеции и Финляндии в Североатлантический альянс состоится, несмотря на заявления турецкого лидера Тайипа Эрдогана о том, что Стокгольму не стоит больше ждать поддержки его заявки со стороны Анкары на фоне скандальных акций с сожжением Корана напротив посольства Турции, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер.

США ожидают вступления Финляндии и Швеции в НАТО, несмотря на заявления Эрдогана
Фото: 

По ее словам, в Вашингтоне согласны со словами главы правительства Швеции Ульфа Кристерссона о том, что произошедшее в Стокгольме было «актом глубокого неуважения» к мусульманам.

«Мы продолжаем ожидать того, что НАТО официально примет Финляндию и Швецию в качестве членов», — отметила Жан-Пьер.

Ранее экс-помощник американского лидера по национальной безопасности Джон Болтон заявил, что членство Турции в НАТО следует поставить под вопрос в случае переизбрания на новый срок Эрдогана. По его словам, Анкара не только не поддержала санкции против России, но и препятствует вступлению Швеции и Финляндии в Североатлантический альянс. Тогрул отметил, что Америка не может отказаться от Турции в НАТО.

В мире,Джон Болтон,НАТО,Администрация США,
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