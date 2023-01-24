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49 минут назад

Зеленский подписал указ о не выезде из страны чиновников

Газета.Ru

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил в своем Telegram-канале, что подписал указ, запрещающий выезд чиновников за границу.

Зеленский подписал указ о не выезде из страны чиновников
Фото: Ukrainian Presidential Press Service/ReutersUkrainian Presidential Press Service/Reuters

"Есть принципиальное решение СНБО о выезде чиновников за границу. Это касается всех должностных лиц центральной власти, разных других уровней местных властей. Это касается правоохранителей, народных избранников, прокуроров и всех, кто должен работать на государство и в государстве. Хотят отдыхать сейчас – будут отдыхать вне государственной службы. За границу ездить на отдых или с какой-либо другой негосударственной целью должностным лицам больше не удастся", - сказано в сообщении главы государства.

Зеленский добавил, что СНБО введены санкции против 22 человек – граждан России, которые, "прикрываясь духовностью, поддерживают террор и геноцидную политику".Также на заседании СНБО были приняты кадровые решения.

"Украина не проявит слабости. Государство не проявит слабости", - завершил свой пост Зеленский.

Ранее депутат Верховной рады Алексей Гончаренко заявил в Telegram-канале, что имеет информацию от источников о предстоящей отставке заместителя руководителя офиса президента Украины Владимира Зеленского Кирилла Тимошенко и одного министра.

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