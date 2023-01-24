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57 минут назад

Вучич предупредил о расширении конфликта на Украине

Lenta.ruиещё 3

Президент Сербии Александр Вучич предупредил о возможном расширении вооруженного конфликта на Украине за пределами территории страны. Об этом он заявил в обращении к гражданам, его слова приводит РИА Новости.

Вучич предупредил о расширении конфликта на Украине
Фото: ТАССТАСС

По мнению Вучича, положение на Украине ухудшится, столкновения будут разрастаться.

«Сейчас уже разрослось, вскоре, боюсь, что распространится и на другие территории, и наше дело – чтобы это не оказалось на нашей территории», — выразил опасения сербский лидер.

Ранее Вучич выступил против санкций в отношении России во время Всемирного экономического форума в Давосе. «Вы забыли, что мы терпели санкции почти 10 лет, и мы не в восторге от них, не верю, что они дадут какой-то результат», — сказал он. Президент добавил, что «хотел бы видеть мир как можно скорее».

18 января стало известно о намерении стран Европейского союза (ЕС) потребовать от властей Сербии ввести санкции против России. Согласно документу, Белград должен согласовывать свою внешнюю политику с линией ЕС.

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