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10 минут назад

«Украинская правда» сообщила об отставке замглавы офиса Зеленского Тимошенко

Газета.Ru

Заместитель главы офиса президента Украины Кирилл Тимошенко написал заявление об увольнении. Об этом пишет издание «Украинская правда» со ссылкой на источники.

На Украине сообщили об отставке замглавы офиса Зеленского Тимошенко
Фото: Газета.RuГазета.Ru

По данным источников, вместо него на должность замглавы офиса президента планируется назначить руководителя военной администрации Киевской области Алексея Кулебу. Кроме того, покинут свои посты, указали они, главы ВГА Сумской, Днепропетровской, Запорожской и Херсонской областей.

Причины увольнений при этом не раскрываются.

Ранее сообщалось, что в скором времени в украинском правительстве возможны увольнения и перестановки. При этом первым кандидатом на увольнение назвали министра энергетики Германа Галущенко. Также под вопросом оказалось продолжение работы министра спорта Вадима Гутцайта и министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Павла Рябикина. Отмечалось, что в «команде» президента долго ведут дискуссии о том, нужны ли в данный период в стране эти два министерства.

17 января офис президента Украины принял отставку Алексея Арестовича с должности советника.

В мире,Политика,Герман Галущенко,Кирилл Тимошенко,Павел Рябикин,Правительство Украины,
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