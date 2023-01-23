Радикал угрожает сжечь Коран у российского посольства

«Есть чеченец по имени Хамзат, который, по-видимому, сейчас занимается борьбой в Швеции, хотя его родина – Чечня. Он оскорбил меня... Я думаю, что из-за того, что он оскорбил меня,… вся Чечня должна получить от меня особое "приветствие" в виде сожжения (Корана) перед российским посольством, потому что, как вы знаете, Чечня – это даже не страна, это просто маленькая часть России, очень незначительная часть», – написал Палудан в своих социальных сетях.