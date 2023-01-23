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19 минут назад

Радикал угрожает сжечь Коран у российского посольства

Елена Прошина

Лидер ультраправой партии «Жёсткий курс» Расмус Палудан заявил, что может сжечь Корана у здания российского посольства в Стокгольме. Об этом сообщает РИА «Новости».

Радикал угрожает сжечь Коран у российского посольства
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Так Палудан отреагировал на слова бойца смешанных единоборств чеченского происхождения Хамзата Чимаева.

«Есть чеченец по имени Хамзат, который, по-видимому, сейчас занимается борьбой в Швеции, хотя его родина – Чечня. Он оскорбил меня... Я думаю, что из-за того, что он оскорбил меня,… вся Чечня должна получить от меня особое "приветствие" в виде сожжения (Корана) перед российским посольством, потому что, как вы знаете, Чечня – это даже не страна, это просто маленькая часть России, очень незначительная часть», – написал Палудан в своих социальных сетях.

Ранее Палудан уже сжигал Коран у посольства Турции в Стокгольме. В турецком МИД указали, что эта акция свидетельствует об уровне исламофобии, расизма и дискриминации, которые царят в Европе. Кроме того, этот поступок радикала осудили министерства иностранных дел Саудовской Аравии, Кувейта и ОАЭ.

Акцию осудил и боец Хамзат Чимаев. Он раскритиковал поступок Палудана и назвал его «террористом», что глава «Жёсткого курса» и счёл оскорблением.

Ранее поступок Расмуса Палудана также раскритиковал глава Чечни Рамзан Кадыров.

В мире,Расмус Палудан,Хамзат Чимаев,Рамзан Кадыров,
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