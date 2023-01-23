Вучич рассказал об угрозах со стороны Запада за позицию Сербии по РФ

Запад угрожает Сербии остановкой евроинтеграции, прекращением инвестиций и санкциями за позицию Белграда по России. Такое заявление сделал президент республики Александр Вучич в ходе своего обращения к нации. Его цитирует ТАСС.

По словам Вучича, российско-украинский конфликт стал одной из самых больших проблем для Сербии, потому что страна отказалась вводить санкции против России, а также из-за постоянных инцидентов, спровоцированных властями непризнанного Косова.

Ранее сербский лидер заявил, что Запад не способен воспринимать иные взгляды. По его словам, на данный момент Соединенные Штаты и Евросоюз интересуют только антироссийские санкции и независимость Косово.