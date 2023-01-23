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13 минут назад

Вучич заявил, что Европа де-факто находится в состоянии войны, что бы она ни говорила

ТАССиещё 2

Европа находится, по сути, в состоянии войны, что бы ни говорили политики на континенте. Об этом заявил в понедельник президент Сербии Александар Вучич в обращении к нации.

Вучич: "Европа де-факто в состоянии войны, что бы они ни говорили"
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

"Европа находится де-факто в состоянии войны, что бы и как бы они ни говорили. Нет больше терпимости <...>. И они хотят, чтобы у них во дворе, а Западные Балканы и, конечно же, территория Республики Сербия - это их двор, чтобы здесь все было, как они хотят", - сказал Вучич.

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По его словам, Сербия оказалась под ударом Запада из-за конфликта на Украине.

"Если внимательно посмотреть на последние несколько месяцев, то после начала российско-украинского конфликта <...> это стало одной из самых больших проблем, верите или нет, для Сербии, - подчеркнул глава республики. - В первую очередь по той причине, что мы у всех на виду, потому что мы не ввели санкции против Российской Федерации, а затем и из-за постоянных инцидентов, вызванных режимом [премьера непризнанного Косова Альбина] Курти".

Вучич заявил, что Запад угрожает Сербии остановкой евроинтеграции, отзывом инвестиций и санкциями. "Сказано: вы должны принять этот план [переговоров с Приштиной], а если вы его не примете целиком, де-факто это новые переговорные рамки, вы столкнетесь, во-первых, с остановкой процесса евроинтеграции, во-вторых, с остановкой и отзывом инвестиций, в-третьих, со всеохватывающими политическими и экономическими мерами, которые нанесут большой ущерб Республике Сербия. Это я цитировал", - сказал он.

Президент Вучич ранее неоднократно подчеркивал, что присоединение Сербии к санкционной политике, направленной против России, не принесет результатов. Как сообщал 10 ноября 2022 года в интервью СМИ сербский лидер, Белград введет санкции против Москвы "только с дамокловым мечом над головой".

Украина разместила на границе с Белоруссией тысячи военных

После начала специальной военной операции России на Украине Вучич в обращении к нации сообщил, что Сербия поддерживает территориальную целостность Украины, но не будет вводить санкции против РФ. Президент заявил, что республика временно прекращает армейские и полицейские учения со всеми зарубежными партнерами. Он отметил, что Сербия считает Россию и Украину братскими государствами, сожалеет о том, что происходит на востоке Европы, и готова оказывать гуманитарную помощь Киеву.

В мире,Александар Вучич,
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