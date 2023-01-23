В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+8° в 
USD 68.63EUR 74.73
Войти в почту
1 час назад

Оценены финансовые потери Германии из-за конфликта на Украине

Lenta.ru

С начала специальной военной операции на Украине связанные с этим потери в экономическом росте Германии в 2023 году составят 175 миллиардов евро. Об этом говорится в исследовании Института немецкой экономики (IW), пишет ТАСС.

Оценены финансовые потери Германии из-за конфликта на Украине
Фото: РИА Новости РИА Новости

«С поправкой на цены это соответствует примерно 4,5 процента ВВП», — говорится в исследовании.

Отмечается, что суммарно с потерями в связи с пандемией коронавирусной инфекции это составит 595 миллиардов евро.

Исследователи также заявили, что прямую потерю благосостояния можно оценить в две тысячи евро на одного жителя Германии.

В Германии объяснили нежелание отправлять танки на Украину

«Это исключительная ситуация, которая нас будет занимать в ближайшие месяцы и станет нагрузкой для процветания», — заявил экономист IW Михаэль Гремлинг.

Ранее сообщалось, что Берлин задумался о поставках Украине 19 танков Leopard. Машины планирубт поставить из запасов Вооруженных сил Германии. Всего у Бундесвера в наличии есть 312 танков Leopard, 99 из которых с мая 2022 года находились в ремонте, а один списали.

В мире,
17
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители