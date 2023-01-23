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14 минут назад

В ЕС продолжат обсуждать конфискацию замороженных активов России

Елена Прошина

Постоянные представители стран-членов Евросоюза продолжат обсуждение конфискации замороженных российских активов на заседание 25 февраля. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на документ повестки встречи.

В ЕС продолжат обсуждать конфискацию замороженных активов России
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Обсуждение положения дел на данный момент вокруг использования замороженных активов для поддержки восстановления Украины», — говорится в сообщении.

Также темой заседания станут «обеспечение ответственности» за конфликт на Украине. Кроме того на встрече намерены утвердить плановое продление на полгода экономических санкций против России.

Ранее Европарламент на пленарной сессии во Франции утвердил юридически необязывающую резолюцию с призывом к созданию «спецтрибунала по Украине» и использованию госактивов РФ «для репараций» Киеву.

В мире,Европарламент,ЕС,
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