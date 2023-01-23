В ЕС продолжат обсуждать конфискацию замороженных активов России

Постоянные представители стран-членов Евросоюза продолжат обсуждение конфискации замороженных российских активов на заседание 25 февраля. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на документ повестки встречи.

«Обсуждение положения дел на данный момент вокруг использования замороженных активов для поддержки восстановления Украины», — говорится в сообщении.

Также темой заседания станут «обеспечение ответственности» за конфликт на Украине. Кроме того на встрече намерены утвердить плановое продление на полгода экономических санкций против России.