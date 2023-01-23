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30 минут назад

Миссии МАГАТЭ начали работу на всех АЭС Украины

Елена Прошина

Постоянные миссии Международного агентства по атомной энергии начали работу на всех атомных электростанциях Украины. Об этом у себя в Telegram-канале сообщил «Энергоатом».

Миссии МАГАТЭ начали работу на всех АЭС Украины
Фото: rnppofficialrnppofficial

«На всех украинских атомных станциях отныне работают постоянные миссии МАГАТЭ», — говорится в тексте.

По данным компании, представители агентства прибыли на АЭС в течение прошлой недели. Миссии начали работать на Хмельницкой, Ровенской, Чернобыльской и Южно-Украинской станциях. В их задачи входит сохранение «ядерной и радиационной безопасности атомных объектов Украины», отмечается в сообщении.

В мире,МАГАТЭ,Росэнергоатом,
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