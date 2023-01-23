Миссии МАГАТЭ начали работу на всех АЭС Украины

По данным компании, представители агентства прибыли на АЭС в течение прошлой недели. Миссии начали работать на Хмельницкой, Ровенской, Чернобыльской и Южно-Украинской станциях. В их задачи входит сохранение «ядерной и радиационной безопасности атомных объектов Украины», отмечается в сообщении.