Миссии МАГАТЭ начали работу на всех АЭС Украины

Постоянные миссии Международного агентства по атомной энергии начали работу на всех атомных электростанциях Украины. Об этом у себя в Telegram-канале сообщил «Энергоатом».
«На всех украинских атомных станциях отныне работают постоянные миссии МАГАТЭ», — говорится в тексте.
По данным компании, представители агентства прибыли на АЭС в течение прошлой недели. Миссии начали работать на Хмельницкой, Ровенской, Чернобыльской и Южно-Украинской станциях. В их задачи входит сохранение «ядерной и радиационной безопасности атомных объектов Украины», отмечается в сообщении.