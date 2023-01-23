Евросоюз подсчитал объемы помощи Украине с начала конфликта

Общий объем всех видов помощи Евросоюза Киеву , предоставленной с начала конфликта, достиг 49 миллиардов евро с начала конфликта. Об этом заявил глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель , цитату приводит ТАСС .

«Таким образом, Евросоюз вышел на первое место в мире по этому показателю», — подчеркнул глава евродипломатии.

Ранее министры иностранных дел стран ЕС одобрили новый пакет помощи Украине на сумму 500 миллионов евро. Министр обороны США Ллойд Остин рассказывал, что с начала российской специальной военной операции Белый дом направил Украине более 26,7 миллиарда долларов на военную помощь. В один из последних пакетов помощи вошли 59 боевых машин пехоты Bradley с 590 противотанковыми ракетами TOW и 90 бронетранспортеров Stryker.