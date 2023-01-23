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47 минут назад

Евросоюз подсчитал объемы помощи Украине с начала конфликта

Lenta.ru

Общий объем всех видов помощи Евросоюза Киеву, предоставленной с начала конфликта, достиг 49 миллиардов евро с начала конфликта. Об этом заявил глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель, цитату приводит ТАСС.

Евросоюз подсчитал объемы помощи Украине с начала конфликта
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Таким образом, Евросоюз вышел на первое место в мире по этому показателю», — подчеркнул глава евродипломатии.

Ранее министры иностранных дел стран ЕС одобрили новый пакет помощи Украине на сумму 500 миллионов евро. Министр обороны США Ллойд Остин рассказывал, что с начала российской специальной военной операции Белый дом направил Украине более 26,7 миллиарда долларов на военную помощь. В один из последних пакетов помощи вошли 59 боевых машин пехоты Bradley с 590 противотанковыми ракетами TOW и 90 бронетранспортеров Stryker.

В мире,Ллойд Остин,Жозеп Боррель,ЕС,
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