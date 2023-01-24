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18 минут назад

Посла Нидерландов вызвали в турецкий МИД из-за инцидента с Кораном в Гааге

Газета.Ruиещё 1

Посла Нидерландов в Анкаре вызвали в турецкий МИД в связи с инцидентом, связанным с сожжением Корана у посольства Турции в Стокгольме, передает CNN Turk.

Посла Нидерландов вызвали в турецкий МИД
Фото: Газета.RuГазета.Ru

"Мы самым решительным образом осуждаем гнусное нападение антиисламского деятеля в Гааге в Нидерландах, совершенное 22 января и направленное против нашей священной книги, Священного Корана", - заявили в министерстве.

В МИД также подчеркнули, что акция еще раз продемонстрировала, что "исламофобия, дискриминация и ксенофобия не знают границ в Европе". Турецкое внешнедипломатическое ведомство ожидает от властей Нидерландов принятия необходимых мер в отношении виновника инцидента и предотвращения повторения подобного.

23 января лидер немецкого движения "Патриотические европейцы против исламизации Запада" (PEGIDA) Эдвин Вагенсвельд разорвал и сжег Коран у здания палаты представителей Нидерландов в Гааге.

21 января аналогичные действия у посольства Турции в Стокгольме произвел Расмус Палудан, возглавляющий датскую антиисламскую партию Stram Kurs ("Жесткий курс"). Акция была согласована с мэрией, и Палудан даже внес за нее положенный взнос.

По словам организатора акции, он сжег священную книгу мусульман в знак протеста из-за того, что Турция препятствует вхождению Швеции в НАТО.

В мире,Расмус Палудан,НАТО,
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