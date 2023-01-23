Госсекретарь США Энтони Блинкен провёл телефонные переговоры с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.
Блинкен провёл телефонные переговоры с Алиевым
Как сообщает Госдеп, Блинкен призвал к немедленному возобновлению работы Лачинского коридора для коммерческих перевозок.
«Секретарь призвал президента Алиева удвоить усилия в двусторонних мирных переговорах с Арменией», — цитирует заявление РИА Новости.
Кроме того, Блинкен призвал Баку разблокировать Лачинский коридор для восстановления движения коммерческих грузов и снижения риска гуманитарного кризиса.
Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе телефонного разговора с главой МИД Азербайджана Джейхуном Байрамовым заявил о необходимости скорейшего полного разблокирования движения по Лачинскому коридору.