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Блинкен провёл телефонные переговоры с Алиевым

Как сообщает Госдеп, Блинкен призвал к немедленному возобновлению работы Лачинского коридора для коммерческих перевозок.

«Секретарь призвал президента Алиева удвоить усилия в двусторонних мирных переговорах с Арменией», — цитирует заявление РИА Новости.

Кроме того, Блинкен призвал Баку разблокировать Лачинский коридор для восстановления движения коммерческих грузов и снижения риска гуманитарного кризиса.