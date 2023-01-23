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49 минут назад

Блинкен провёл телефонные переговоры с Алиевым

RT на русском

Госсекретарь США Энтони Блинкен провёл телефонные переговоры с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

Блинкен провёл телефонные переговоры с Алиевым
Фото: RT на русскомRT на русском

Блинкен провёл телефонные переговоры с Алиевым

Как сообщает Госдеп, Блинкен призвал к немедленному возобновлению работы Лачинского коридора для коммерческих перевозок.

«Секретарь призвал президента Алиева удвоить усилия в двусторонних мирных переговорах с Арменией», — цитирует заявление РИА Новости.

Кроме того, Блинкен призвал Баку разблокировать Лачинский коридор для восстановления движения коммерческих грузов и снижения риска гуманитарного кризиса.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе телефонного разговора с главой МИД Азербайджана Джейхуном Байрамовым заявил о необходимости скорейшего полного разблокирования движения по Лачинскому коридору.

В мире,Джейхун Байрамов,Энтони Блинкен,Ильхам Алиев,Сергей Лавров,Госдеп США,
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