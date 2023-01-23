На Украине заявили о новой победе Путина над Западом

Отказ Германии передать Киеву танки Leopard 2 свидетельствует о новой победе президента России Владимира Путина над западными лидерами, считает экс-советник бывшего президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин . Своими мыслями на этот счет он поделился на YouTube-канале.

Пытаясь спрогнозировать развитие ситуации, экс-советник Кучмы высказал мнение, что России необходимо кардинально изменить ситуацию на поле боя. Он отметил, что есть несколько возможных сценариев, в числе которых — нанесение удара по центру принятия решений в Киеве.