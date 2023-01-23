В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+7° в 
USD 68.63EUR 74.73
Войти в почту
19 минут назад

На Украине заявили о новой победе Путина над Западом

Lenta.ruиещё 1

Отказ Германии передать Киеву танки Leopard 2 свидетельствует о новой победе президента России Владимира Путина над западными лидерами, считает экс-советник бывшего президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин. Своими мыслями на этот счет он поделился на YouTube-канале.

На Украине заявили о новой победе Путина над Западом
Фото:  U.S. Army / Gertrud Zach U.S. Army / Gertrud Zach

«Практически Путин подчинил себе всех», — отметил Соскин, упомянув в связи с этим президентов США и Франции Джо Джо Байдена и Эммануэля Макрона, канцлера ФРГ Олафа Шольца, премьер-министра Венгрии ВиктВиктора Орбана и премьера Великобритании Риши Сунака, а также президента Турции РеджРеджепа Тайипа Эрдогана. При этом Соскин отметил, что США и союзники поддерживают Киев лишь на словах, а на самом деле — наживаются на военных действиях.

Пытаясь спрогнозировать развитие ситуации, экс-советник Кучмы высказал мнение, что России необходимо кардинально изменить ситуацию на поле боя. Он отметил, что есть несколько возможных сценариев, в числе которых — нанесение удара по центру принятия решений в Киеве.

Ранее Олег Соскин заявил о напугавшем Джо Байдена предупреждении российского лидера.

В мире,Армия,Олаф Шольц,Олег Соскин,Эммануэль Макрон,Виктор Орбан,Леонид Кучма,Джозеф Байден,Реджеп Эрдоган,Владимир Путин,
3
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители