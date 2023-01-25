Аэропорт Берлина отменил все рейсы из-за забастовки

В аэропорту Берлина отменили все назначенные на 25 января рейсы в связи с забастовкой немецкого профсоюза Verdi. Об этом говорится на сайте воздушной гавани, передает ТАСС.
По информации агентства Bloomberg, были отменены около 300 рейсов. Это решение затронет более 35 тыс. пассажиров.
Кроме того, сообщается, что в профсоюзе призвали присоединиться к стачке сотрудников наземных транспортных служб и служб обеспечения безопасности полетов.
«Пассажирам необходимо настраиваться на задержки и отмены рейсов», — отмечается в заявлении.
Сообщается, что немецкий профсоюз Verdi требует повышения заработной платы на €500 для сотрудников, чьи контракты заключены на год. Работодатель может предложить более долгосрочные контакты при сохранении нынешней зарплаты.