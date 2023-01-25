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8 минут назад

Аэропорт Берлина отменил все рейсы из-за забастовки

Газета.Ruиещё 6

В аэропорту Берлина отменили все назначенные на 25 января рейсы в связи с забастовкой немецкого профсоюза Verdi. Об этом говорится на сайте воздушной гавани, передает ТАСС.

Аэропорт Берлина отменил все рейсы из-за забастовки
Фото: Газета.RuГазета.Ru

По информации агентства Bloomberg, были отменены около 300 рейсов. Это решение затронет более 35 тыс. пассажиров.

Кроме того, сообщается, что в профсоюзе призвали присоединиться к стачке сотрудников наземных транспортных служб и служб обеспечения безопасности полетов.

«Пассажирам необходимо настраиваться на задержки и отмены рейсов», — отмечается в заявлении.

Сообщается, что немецкий профсоюз Verdi требует повышения заработной платы на €500 для сотрудников, чьи контракты заключены на год. Работодатель может предложить более долгосрочные контакты при сохранении нынешней зарплаты.

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