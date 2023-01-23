Грузия отказалась поддержать украинца на пост президента ПАСЕ

Делегация Грузии в ПАСЕ отказалась поддержать кандидатуру украинца Александра Мережко на пост президента Ассамблеи из-за его участия в подготовке и принятии «неприемлемых» документов, а именно критики Тбилиси из-за Михаила Саакашвили, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.
Грузинские представители отдали голоса за Тини Кокса (Нидерланды), который был переизбран на пост президента еще на год. В итоге Кокс набрал 175 голосов, а Мережко – 44.
«Мережко ранее был вовлечен в принятии таких поправок (в один из документов по Грузии), которые были для нас абсолютно неприемлемыми», – заявил председатель правящей «Грузинской мечты» Ираклий Кобахидзе, находящийся на сессии ПАСЕ в Страсбурге.
В частности, по его словам, Мережко участвовал в принятии поправок, касавшихся критики Тбилиси из-за содержания под арестом экс-президента Михаила Саакашвили.
Тбилиси полностью политически и гуманитарно поддерживает Киев, однако все чаще отвечает на несправедливые выпады Украины в свой адрес.