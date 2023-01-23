Моравецкий опроверг заявления о планах Варшавы по разделу Украины

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий назвал «позорными» утверждения о планах Варшавы по разделу Украины. Об этом он написал в своем Twitter.

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«Бывший министр иностранных дел [Радослав Сикорский] должен взвешивать слова. Я ожидаю, что он откажется от этих позорных утверждений», — указал премьер.

Комментарий относится к словам бывшего главы МИД Польши, евродепутата Радослава Сикорского о том, что польская правящая партия «Право и справедливость» (PiS) размышляла по поводу раздела Украины. По его словам, сомнения были в первые 10 дней конфликта, так как никто не знал, как он сложиться, а Украина могла проиграть.