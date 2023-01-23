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25 минут назад

Премьер Польши Моравецкий опроверг заявления о планах Варшавы по разделу Украины

Газета.Ru

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий назвал «позорными» утверждения о планах Варшавы по разделу Украины. Об этом он написал в своем Twitter.

Моравецкий опроверг заявления о планах Варшавы по разделу Украины
Фото: 

«Бывший министр иностранных дел [Радослав Сикорский] должен взвешивать слова. Я ожидаю, что он откажется от этих позорных утверждений», — указал премьер.

Комментарий относится к словам бывшего главы МИД Польши, евродепутата Радослава Сикорского о том, что польская правящая партия «Право и справедливость» (PiS) размышляла по поводу раздела Украины. По его словам, сомнения были в первые 10 дней конфликта, так как никто не знал, как он сложиться, а Украина могла проиграть.

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До этого о подобном говорил бывший депутат Верховной рады Илья Кива. Он полагает, что Польша «много десятилетий» ждала возвращения своих территорий, в частности польского в прошлом города Львова. Как указал бывший украинский политик, текущую ситуацию можно назвать разделом и развалом Украины.

В мире,Матеуш Моравецкий,Илья Кива,Радослав Сикорский,Верховная Рада,Партия "Право и справедливость",
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