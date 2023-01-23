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27 минут назад

В ФРГ выдвинули обвинения против планировавших госпереворот террористов

Елена Прошина

Прокуратура Германии выдвинула обвинения против пяти предполагаемых членов террористической группы, которые планировали госпереворот, похищение министра и блэкаут. Об этом сообщила пресс-служба генеральной прокуратуры Германии.

В ФРГ выдвинули обвинения против планировавших госпереворот террористов
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В генпрокуратуре ФРГ отметили, что всех обвиняемых подозревают в основании «внутригерманского террористического объединения». На этом и строится обвинение.

Согласно результатам расследования, граждане Германии Свен Б., Михаэль Х., Томас К., Томас О. и Элизабет Р. насильственным образом планировали сменить власть в стране. Они все придерживаются идей Reichsburger, не признающей текущее правительство и демократические порядки. Идеальной формой правления для ее последователей является кайзеровская эпоха.

«Обвиняемые сформировали группировку не позднее середины января 2022 года. Группировка, поставившая перед собой цель с применением насилия, и по крайней мере мирившаяся с возможными жертвами, ввести страну в условия, близкие к гражданской войне, тем самым желая привести к падению федерального правительства и парламентарной демократии», — говорится в сообщении.

Также подозреваемые намеривались организовать похищение министра здравоохранения ФРГ Карла Лаутербаха, при необходимости убив его охранников, и отключить электричество по всей стране. Всех обвиняемых арестовали 13 апреля 2022 года. С тех пор они находятся в следственной тюрьме.

В мире,Карл Лаутербах,
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