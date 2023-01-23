СМИ узнали о противоречиях между США и союзниками

Существенные противоречия появляются между Соединенными Штатами и их союзниками, единство этих стран будет труднее поддерживать в 2023-м году, сообщается в материале эксперта Financial Times Гидеона Рахмана.

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«В этом году будет значительно сложнее поддерживать единство развитых демократий. Активное и вовлеченное лидерство США было решающим для ответа демократического мира на российско-китайское партнерство», — написал колумнист.

По его словам, между Вашингтоном и его союзниками в дальнейшем будет сохраняться серьезная напряженность.

Также Рахман отметил, что в альянсе стран Запада сохраняются «открытые разногласия» по части будущей военной помощи Украине.

Еще в материале FT поясняется, что есть опасения, что США на фоне преимуществ в виде дешевой энергии, земли, технологий и резервной валюты, «обгоняет Европу» в экономическом плане.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.