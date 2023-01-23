Министр национальной обороны Турции Хулуси Акар после недавнего сожжения Корана в Стокгольме предупредил, что если Швеция будет действовать дальше в таком же ключе, то позиция Анкары по поводу вето на членство шведов в НАТО "будет четкой".

"Если дело пойдет таким образом, наше отношение будет очень четким и ясным", - приводит слова турецкого министра телеканал A Haber.

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Глава Управления по связям с общественностью администрации президента Турции Фахреттин Алтун сравнил сожжение Корана у стен посольства Турции в Стокгольме с действиями фашистов, которые в Хрустальную ночь в 1938 году сжигали страницы Торы.

«Если бы подобное отвратительное событие произошло сегодня, назвали бы власти Швеции происходящее «проявлением свободы слова?» — задался вопросом Алтун в интервью шведской газете Dagens Nyheter.

По его словам, такие действия не имеют ничего общего с правами человека и способствуют росту исламофобии.

Представитель администрации президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана отметил, что Швеция не выполняет обязательства для вступления в НАТО, которые взяла на себя на полях саммита НАТО в Мадриде.

«Если Швеция не будет воспринимать всерьез обеспокоенность Турции, то и говорить не о чем», — подчеркнул он.

Турецкие радикалы отреагировали на сожжение священной книги мусульман в Стокгольме, спалив флаг Швеции у посольства в Стамбуле. Об этом сообщают турецкие СМИ.

Массовая акция протеста проводилась в Стамбуле вечером 21 января и стала реакцией на скандальные действия ультраправых шведских активистов.

"Однажды мы внезапно приедем в Стокгольм!" – скандировали собравшиеся.

Радикализация настроений в обеих странах связана с принципиальной позицией Турции в вопросе вступления Швеции в НАТО, передает "Уралинформбюро".

Стоит напомнить, 21 января крайний правый политик Расмус Палудан сжег Коран во время акции несогласия у дипмиссии Турции в Стокгольме. Это действие осудил МИД Турции, а также ряд арабских стран. На акцию резко отреагировал глава Чечни Рамзан Кадыров.

"На самом деле только одержимые дьяволом, самые отмороженные негодяи способны покушаться на святые ценности, называя это знаком протеста", – заявил он.

Стоит подчеркнуть, МИД Швеции также не одобрил действия радикалов у посольства Турции в Стокгольме, назвав их "ужасной провокацией". В то же время там подчеркнули, что в стране существует свобода мнений. Позднее стало известно об отмене визита министра обороны страны в Анкару.

Между тем неделей ранее у здания администрации Стокгольма повесили чучело турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана.

В 2022 году Финляндия, Швеция и Турция подписали трехстороннее соглашение, которое должно помочь преодолеть возражения Анкары против членства партнеров в НАТО. В Турции сейчас заявляют, что Швеции стоит предпринять более конкретные шаги для выполнения обязательств по противодействию терроризму, в основном речь идет об отказе Швеции выдавать стране курдских боевиков.

В настоящее время Турция проходит испытание, тест на восприятие себя в мире в качестве автономной политической силы, считает председатель комиссии Совфеда по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков. Так в своем Telegram-канале он отреагировал на проведение акции с сожжением копии Корана около турецкого посольства в Стокгольме.

«Если все ограничится акциями с сожжением шведских флагов, заявлениями МИД Турции и угрозами турецких парламентариев, а также обещанием затруднить жизнь Швеции в будущем, то будет ясно, что Швеция победила. Единственным ответом, подтверждающим серьезность намерений Турции, стала бы блокировка вступления Швеции в НАТО. Все остальное — пиар игры, не имеющие отношения к реальной политике и в любом случае оставляющие Турцию «с носом», — написал Пушков.

Как указал сенатор, у Анкары есть еще вариант в виде «компенсации» от США за счет поставок истребителей F-16, но это не исправит ущерб образу государства. Он также подчеркнул, что урон будет нанесен, если после всех ее угроз и решительных заявлений в вопросе о приеме Швеции в НАТО президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган бы пошел на попятную.

Провокация с сожжением Корана, которую устроил в Швеции лидер датской ультраправой партии "Жесткий курс" Расмус Палудан, серьезно осложнила отношения между Стокгольмом и Анкарой. Турция отменила визит министра обороны Швеции Пола Йонсона, который должен был состояться на этой неделе. А это в свою очередь явно скажется на контактах между двумя странами по вопросу членства северного королевства, а также соседней Финляндии в НАТО. Без согласия Анкары они не смогут вступить в Североатлантический альянс (для расширения блока требуется одобрение всех его действующих членов).

Наличие проблемы уже признал министр иностранных дел Финляндии Пекка Хаависто. Как заявил он в интервью агентству STT, "отмена встречи между представителями Финляндии, Швеции и Турции плохо сказывается на процессе ратификации заявок на членство в НАТО". Упоминание страны Суоми тут не случайно. Был отменен визит в Турцию не только главы шведского минобороны, но и председателей парламентов двух северных стран Андреаса Норлена и Матти Ванханена. Причем принимать спикеров в Турции отказались еще до инцидента с сожжением Корана - из-за антитурецких демонстраций все в той же Швеции, во время которых протестующие допустили ряд оскорбительных высказываний и жестов в отношении президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.

Как видно на этом примере, в Анкаре Стокгольм и Хельсинки воспринимают исключительно в связке. А это значит, что Турция не станет одобрять прием одной страны НАТО без другой.

Удивительно, что даже зная условия, которые выставила Турция для решения вопроса о ратификации заявок Швеции и Финляндии, в Стокгольме ничего не делают, чтобы выполнить их. Там продолжают выдавать разрешения на проведение акций сторонников Рабочей партии Курдистана, которую в Анкаре считают террористической. Тот же Палудан получил разрешение властей провести у посольства Турции в Стокгольме акцию с сожжением Корана.

Когда об этом узнали в Анкаре, в МИД был вызван посол Швеции, ему было сделано предупреждение о недопустимости подобного.

"Никто не может назвать это свободой слова и самовыражения. Расизм и ненависть не может называться свободой самовыражения", - заявил глава внешнеполитического ведомства Мевлют Чавушоглу.

Он выразил надежду, что "шведская сторона примет соответствующие меры и не позволит этой провокации состояться".

"В противном случае акция будет иметь резко негативную реакцию во всем мире", - добавил министр.

Как видно, эти чаяния были проигнорированы.

По словам лидера Партии националистического движения Девлета Бахчели, в складывающихся условиях парламент Турции не одобрит подписанный со Швецией меморандум о ее вступлении в НАТО. Замглавы правящей Партии справедливости и развития Нуман Куртулмуш со своей стороны отметил, что Турция ожидает от Швеции неукоснительного выполнения всех обязательств по противодействию терроризму, которые предусмотрены подписанным с ней меморандумом, в противном случае она не одобрит заявку на вступление в НАТО.

"Ожидаем от Швеции конкретных и эффективных шагов помимо риторики, особенно в борьбе с терроризмом, в соответствии с ее обязательствами по трехстороннему меморандуму", - отметили в очередной раз и в МИД.

А глава президентского управления по коммуникациям Турции Фахреттин Алтун напомнил, как Греция по гораздо менее значимому поводу не пускала Северную Македонию в НАТО. Всего лишь из-за названия страны, пока республика не добавила приставку "северная", путь в альянс был для нее закрыт.

"Озабоченности Турции куда серьезнее: речь идет о террористических атаках, убивших тысячи невинных людей", - подчеркнул Алтун.

По его словам, ситуация с Кораном напоминает Германию 1938 года, когда нацисты сжигали священные тексты Торы.

Кстати, обращает на себя внимание тот факт, что Палудан, устроивший акцию с сожжением Корана, вовсе не швед, а датчанин. Получается, что на отношения между Стокгольмом и Анкарой повлиял человек, не имеющий никакого отношения к этим двум странам. Политик известен своими антимусульманскими высказываниями, требованиями запретить ислам, депортировать всех неевропейцев, которым было предоставлено убежище. И все же ему было дано разрешение, что, как отмечают в Анкаре, свидетельствует об уровне исламофобии в Европе.

Как завил глава МИД Швеции Тобиас Билльстрём, ни он сам, ни правительство страны не поддерживают такие настроения, но они не могут ограничивать свободу выражения мнений, которую министр назвал "далеко идущей".

"Свобода слова является фундаментальной частью демократии", - отметил со своей стороны премьер-министр Ульф Кристерссон.

То, что она нарушает права других людей, в Стокгольме в расчет не принимается. Хотя постфактум глава правительства королевства все же признал, что сжигание священных для многих книг является актом глубокого неуважения.

Турция же намерена подать иски в международные судебные инстанции в связи с этим инцидентом.

Из всех европейских стран возмущение Турции происходящим в Швеции поддержала только Венгрия, которая, кстати, тоже пока не дала своего согласия на присоединение Швеции и Финляндии к НАТО. Глава МИД Петер Сийярто, назвал "позорной" акцию с сожжением чучела Эрдогана, которую сторонники РПК устроили еще до провокации с Кораном. Остальные страны молчат. Более того, звучат идеи об исключении Турции из Североатлантического альянса.

Тема, в общем-то, не нова. Турцию неоднократно критиковали ее союзники по НАТО то за проведение операции на севере Сирии, то за покупку у России комплексов С-400. Недавно же экс-советник по национальной безопасности Дональда Трампа Джон Болтон заявил, что членство Турции в НАТО должно быть поставлено под вопрос в 2023 году, если турецкий президент будет переизбран. Столь критичное отношение к Эрдогану объясняется его отказом присоединиться к антироссийским санкциям. Впрочем, выгнать Турцию вряд ли получится, такого механизма в НАТО просто не существует. И все эти разговоры призваны лишь оказать давление на Анкару, которая позволяет себе не подчиняться Вашингтону и проводить независимую политику. К тому же Запад не может допустить выхода Турции из НАТО, ведь это скажется на нынешней системе безопасности в Восточной Европе.

Вот и получается, что без Турции - никуда. А вот без Швеции и Финляндии НАТО вполне просуществует, раз уж там не готовы пойти на встречу Анкаре в принципиальных для нее вопросах.

Сжегший Коран возле посольства Турции в Стокгольме политик Расмус Палудан подал заявку на проведение новых акций, пишет шведская газета Expressen.

Сообщается, что скандальная акция Палудана была санкционирована шведскими властями и прошла под контролем полиции. По словам политика, он не ожидал такого общественного резонанса в ответ на сожжение им Корана. При этом он отметил, что не жалеет о своем поступке.

«Конечно, мы не хотим, чтобы он еще раз к нам приехал, и мы не хотим, чтобы на улицы опять вышли те, кто занимался насилием», — заявил в ранее эфире шведского телеканала SVT председатель муниципального совета Эрубру, где акции Палудана уже привели к массовым беспорядкам.

Акция со сжиганием священной книги прошла в Стокгольме 21 января. В своей речи Палудан раскритиковал НАТО, Турцию и президента Реджепа Тайипа Эрдогана, а также продемонстрировал карикатуру на пророка Мухаммеда.