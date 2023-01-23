Суд Украины впервые вынес приговор за организацию референдума в Херсонщине

Украинский суд 23 января вынес первый приговор за организацию референдума в Херсонской области, сообщает служба безопасности Украины (СБУ) в своем Telegram-канале. Согласно данным следствия, обвиняемая в коллаборационизме —жительницы поселка Новоалександровка Бериславского района Херсонской области. В СБУ считают, что женщина была членом местной избирательной комиссии, и осуществляла деятельность, связанную с организацией и проведением плебисцита.

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По материалам службы безопасности Украины суд признал ее виновной по части 2 статьи 28 и ч.5 статьи 111-1 УК Украины («коллаборационная деятельность»). Учитывая сотрудничество со следствием, суд назначил ей наказание в виде 5 лет заключения свободы с лишением права занимать должности в органах власти и заниматься деятельностью, связанной с избирательным процессом, сроком на 10 лет, — говорится в сообщении.

Херсонская область, наряду с Запорожской, ДНР и ЛНР, стала субъектом Российской Федерации по итогам проведенных там в сентябре 2022 года референдумов. Украинская сторона не признает легитимность плебисцитов и продолжает обстрел этих территорий.