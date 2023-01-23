В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+6° в 
USD 68.63EUR 74.73
Войти в почту
21 минуту назад

В офисе Зеленского заявили, что Украина никогда не хранила боеприпасы на территориях АЭС

ТАСС

Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк в понедельник заявил, что Киев никогда не хранил боеприпасы на территориях АЭС страны.

Подоляк ответил на заявление СВР России о хранении Украиной оружия на АЭС
Фото: ТАССТАСС

"Украина никогда не хранила никакого оружия на территории АЭС. <...> Украина всегда открыта для проверяющих органов, включая МАГАТЭ", - написал он на своей странице в Twitter.

В понедельник в пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР) России заявили, что Вооруженные силы Украины занимаются складированием поставляемых странами Запада боеприпасов на территориях АЭС, в частности речь идет о ракетах к системам залпового огня HIMARS.

СВР заявила о размещении ВСУ западных вооружений на территориях АЭС

В СВР отметили, что расчет украинских военных строится на том, что ВС России, понимая опасность ядерной катастрофы, не станут наносить удары по территориям АЭС, а если произойдет детонация складов и разрушение атомной станции по вине "заблудившейся" ракеты украинской ПВО, то вину за трагедию можно будет списать на Москву.

В мире,Михаил Подоляк,СВР России,Верховный суд,МАГАТЭ,
19
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители