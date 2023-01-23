Подоляк ответил на заявление СВР России о хранении Украиной оружия на АЭС

Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк в понедельник заявил, что Киев никогда не хранил боеприпасы на территориях АЭС страны.

"Украина никогда не хранила никакого оружия на территории АЭС. <...> Украина всегда открыта для проверяющих органов, включая МАГАТЭ ", - написал он на своей странице в Twitter.

В понедельник в пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР) России заявили, что Вооруженные силы Украины занимаются складированием поставляемых странами Запада боеприпасов на территориях АЭС, в частности речь идет о ракетах к системам залпового огня HIMARS.

В СВР отметили, что расчет украинских военных строится на том, что ВС России, понимая опасность ядерной катастрофы, не станут наносить удары по территориям АЭС, а если произойдет детонация складов и разрушение атомной станции по вине "заблудившейся" ракеты украинской ПВО, то вину за трагедию можно будет списать на Москву.